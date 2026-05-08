Arrestato un minorenne ad Asti: aveva con sé più di 50 dosi di marijuana

ASTI – Un ragazzo di 18 anni, originario di Torino ma residente ad Asti, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nel tardo pomeriggio dello scorso 2 maggio, durante un normale servizio di pattugliamento del territorio.

Il Rione Santa Caterina

Tutto ha avuto inizio nel Rione Santa Caterina, nei pressi degli stabilimenti della Saclà. La pattuglia dell’Arma ha notato un capannello di giovani fermi in strada che, alla vista della “gazzella”, hanno manifestato un evidente nervosismo, un dettaglio che non è sfuggito agli occhi esperti dei militari, spingendoli a fermarsi per un controllo più approfondito.

Infatti, durante la perquisizione, i Carabinieri hanno scovato all’interno dello zaino di uno dei giovani ben 49 dosi di marijuana, minuziosamente confezionate e pronte per essere vendute.

La perquisizione a casa e gli arresti domiciliari

Gli investigatori hanno successivamente esteso la perquisizione all’abitazione del giovane pusher. Altri 65 involucri di cellophane contenenti la stessa sostanza sono stati rinvenuti, oltre a un bilancino di precisione e a tutto il materiale logistico necessario per pesare e impacchettare la droga.

L’intera partita di marijuana e l’attrezzatura sono state poste sotto sequestro. Il diciottenne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

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