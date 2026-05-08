Arriva il Salone del Libro, gli alberghi a Torino verso il tutto esaurito

TORINO – Il Salone Internazionale del Libro Torino si conferma un vero e proprio motore economico e turistico per la città, con ricadute significative sull’intero comparto dell’ospitalità. Le prime stime elaborate da Federalberghi Torino indicano infatti un tasso medio di occupazione delle camere tra l’80% e l’85%, con punte che nel fine settimana potrebbero arrivare fino al 90%.

Un dato che non sorprende gli operatori del settore, ma che ribadisce con forza la capacità della manifestazione di trasformare Torino in una delle destinazioni culturali più attrattive d’Italia durante i giorni dell’evento.

Un indotto che va oltre gli hotel

L’effetto del Salone non si limita al solo comparto alberghiero. L’aumento dei flussi turistici coinvolge infatti anche ristorazione, trasporti, servizi turistici e attività commerciali, generando un impatto economico diffuso che si estende ben oltre la durata della manifestazione.

Il pubblico che raggiunge la città è particolarmente eterogeneo: professionisti del mondo editoriale, studenti, famiglie e visitatori internazionali contribuiscono a creare un flusso costante e diversificato, capace di sostenere l’intera filiera dell’accoglienza.

“Un appuntamento strategico per Torino”

A sottolineare il valore dell’evento è Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino, che evidenzia come il Salone rappresenti un punto fermo anche in un contesto economico globale complesso:

“Il Salone Internazionale del Libro rappresenta un appuntamento strategico per Torino e per il nostro comparto. Si tratta di una conferma positiva e importante in un periodo che continua a rimanere complesso a livello globale. Attualmente registriamo una pressione crescente delle prenotazioni, con una tendenza marcata alla prenotazione last minute. Si percepisce una voglia di partecipare ed essere presenti che conferma la manifestazione come un appuntamento da non perdere.”

Borio sottolinea inoltre il ruolo crescente della sinergia tra città e manifestazione: “Torino e il Salone del Libro sono ormai due brand che crescono in sinergia, rafforzandosi di anno in anno e comunicando una capacità organizzativa e di accoglienza che genera effetti positivi anche sul lungo periodo”.

Una collaborazione che genera valore

Secondo gli operatori del settore, uno degli elementi chiave del successo è la collaborazione tra istituzioni pubbliche, operatori culturali e sistema turistico-ricettivo. Una rete che consente di valorizzare al massimo il potenziale della città durante i grandi eventi.

La qualità dell’offerta alberghiera, unita alla capacità del Salone Internazionale del Libro Torino di rinnovarsi e crescere nel tempo, contribuisce a creare un circolo virtuoso che produce benefici concreti non solo per gli operatori economici, ma per l’intera comunità cittadina.

In questo scenario, il Salone si conferma quindi non solo un evento culturale di riferimento, ma anche un potente acceleratore di sviluppo turistico ed economico per Torino.

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