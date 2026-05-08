Sette giorni in Consiglio regionale dall’11 maggio

Il presidente Davide Nicco ha convocato il Consiglio regionale martedì 12 maggio, dalle 10 alle 15, con interrogazioni e question time alle 14.30. All’ordine del giorno il Ddl 133 “Disposizioni per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di nuova formazione”, la Pdcr 150 sui contributi per il recupero dei beni confiscati alle mafie e la Pdl 97 “Misure in materia di orientamento sportivo”. L’ordine dei lavori è completato da diversi atti d’indirizzo oltre che da alcune nomine. L’Assemblea regionale parteciperà dal 14 al 18 maggio al Salone Internazionale del libro di Torino.

Questo il programma completo.

Lunedì 11

14.15 quarta, presidente Luigi Icardi, riunione ordinaria. Si prosegue alle 14.30 e alle 15.30 con due audizioni: la prima con la Fondazione “Comunità La Torre” sulla sostenibilità dei servizi sociosanitari e la tutela delle persone fragili; la seconda per presentare l’Associazione Italiana Sindromi Disimmuni Rare del Sistema Nervoso Centrale – AISiDiR APS.

Martedì 12

9.30 Comitato per la qualità della normazione, presidente Carlo Riva Vercellotti, sulle esigenze conoscitive del Consiglio (l.r. 43/1991 su Ires Piemonte) e per il parere consultivo sul Ddl 134 (Semplifica Piemonte).

Dalle 10 alle 15 Consiglio regionale.

14.30 Interrogazioni e Question Time.

Mercoledì 13

9.30 seconda, presidente Mauro Fava, prime determinazioni in merito al Ddl 119 di modifica alla legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada e alla Pdcr 140 di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale.

11 sesta, presidente Paola Antonetto, audizione Associazione Tonengo del Canavese.

12 Conferenza dei capigruppo.

15 terza, presidente Claudio Sacchetto, Pdcr 156 sull’adeguamento della durata del mandato del Commissario regionale dell’Associazione e Consorzio di irrigazione e bonifica Est Sesia.

Giovedì 14

9.30 prima, presidente Roberto Ravello, prime determinazioni sul Ddl 139 “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2025” e sulla Pdcr 155 sul Piano di rientro pluriennale del disavanzo regionale.

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