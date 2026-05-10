Calcio femminile: tra Juventus Women e Inter finisce 3-3

BIELLA – Bella partita nel pomeriggio di oggi tra Juventus Women e Inter. La partita finisce 3-3 dopo un primo tempo in cui le bianconere riescono per tre volte a riacciuffare il pareggio dopo essere andate sotto nel punteggio. Un punto che permette alla squadra di mister Canzi di conquistare l’aritmetica certezza della qualificazione ai preliminari di UEFA Women’s Champions League.

La partita

Partita scoppiettante fin dal fischio d’inizio, con la Juventus Women costretta a incassare dopo pochi secondi il gol del vantaggio delle nerazzurre: a firmarlo è Robustellini con un diagonale mancino incrociato dal vertice dell’area. La squadra ospite continua a premere sull’acceleratore, ma è la Juventus a pareggiare al minuto numero 8, sugli sviluppi di un angolo battuto da Walti sul primo palo, con Andreas che devia goffamente nella propria porta.

La solita Robustellini però ci mette poco a trovare nuovamente il gol che vale la sua doppietta personale e il 2-1 per l’Inter, anticipando Thomas e battendo De Jong con un colpo di testa.

In una sfida così complicata in fase offensiva per le ragazze di mister Canzi, serve l’episodio per provare a rimettersi in corsa e così al 25’ è un calcio di rigore per fallo di mano a dare una grande opportunità alle bianconere: dal dischetto Bonansea festeggia con un gol la presenza numero 241 con la maglia della Juventus Women, primato condiviso con Cristiana Girelli.

Alla mezz’ora però, arriva il calcio di rigore anche per l’Inter: fallo di Vangsgaard su Bartoli e dal dischetto è Wullaert a realizzare il gol del 2-3 per le nerazzurre.

Una prima frazione ricca di emozioni che si chiude, proprio nei minuti di recupero prima dell’intervallo, con il terzo pareggio della Juventus Women: a firmarlo è Vangsgaard che, liberata dall’ottima sponda di Harviken su cross di Schatzer, scarica un super destro alle spalle di Runarsdottir.

Nella ripresa la sfida resta apertissima, con grandi azioni da una parte e dall’altra, e con Vangsgaard che in un paio d’occasioni già prima dell’ora di gioco manca l’appuntamento con la doppietta personale e il vantaggio per le bianconere.

Il match resta combattuto e pieno di ribaltamenti di fronte ma, a differenza di quanto accaduto nella prima frazione, il punteggio resta sul 3-3: un pareggio che permette alla Juventus Women di prendersi la qualificazione ai preliminari di UEFA Women’s Champions League.

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