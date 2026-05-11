Cessione La Stampa, incontro con Regione e Comune: “Tutela per lavoro e informazione”

TORINO – La cessione del quotidiano La Stampa continua a essere al centro dell’attenzione delle istituzioni piemontesi. Oggi, al Grattacielo Piemonte, si è svolta una nuova riunione del Tavolo di monitoraggio dedicato all’iter di passaggio della storica testata torinese.

All’incontro hanno preso parte il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il vicepresidente e assessore al Lavoro Maurizio Marrone, gli assessori Andrea Tronzano e Daniela Cameroni, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il presidente e amministratore delegato del Gruppo Sae Alberto Leonardis, il presidente del Gruppo Gedi Paolo Ceretti, oltre ai rappresentanti dell’Associazione Stampa Subalpina, del comitato di redazione del quotidiano e delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

L’incontro

Nel corso del confronto, la Regione Piemonte e il Comune di Torino hanno ribadito la volontà di seguire da vicino gli sviluppi della cessione, considerata strategica non soltanto dal punto di vista economico e occupazionale, ma anche culturale e identitario per il territorio.

«La Regione Piemonte, insieme alla Città di Torino, segue con attenzione la vicenda del quotidiano La Stampa a tutela di un presidio irrinunciabile di informazione e di un patrimonio culturale, storico e occupazionale del nostro territorio», ha dichiarato il presidente Cirio. Il governatore ha spiegato che durante la riunione sono state fornite «informazioni concrete, chiare e importanti sulle strategie editoriali della nuova proprietà e sul mantenimento del legame con il territorio anche nella compagine societaria».

Il tavolo istituzionale

Cirio ha inoltre annunciato che il tavolo istituzionale resterà attivo anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di monitorare il piano di rilancio del quotidiano e ottenere garanzie sul futuro occupazionale dei lavoratori della testata.

Sulla stessa linea anche il sindaco Torino Stefano Lo Russo, che ha sottolineato il valore simbolico e storico del giornale per la città. «Continueremo a vigilare affinché siano pienamente tutelati i livelli occupazionali e garantita la qualità dell’informazione assicurata ogni giorno dalle giornaliste e dai giornalisti della testata», ha affermato il primo cittadino.

Per Lo Russo, il futuro di La Stampa «non riguarda soltanto gli assetti societari o gli azionisti, ma rappresenta un patrimonio di valore per l’intera comunità cittadina».

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