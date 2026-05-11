Levante in visita ai bambini dell’ospedale Regina Margherita tra sorrisi e musica

TORINO – Un pomeriggio di musica, emozioni e sorrisi all’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, dove la cantautrice Levante ha incontrato i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica regalando loro alcune ore di leggerezza e condivisione.

L’artista siciliana, al secolo Claudia Lagona, che per tanti anni ha vissuto a Torino, ha fatto visita ai bambini ricoverati poche ore prima del concerto previsto in serata a Venaria, partecipando a un’iniziativa organizzata da U.G.I. – Unione Genitori Italiani, storica associazione che da anni sostiene le famiglie dei bambini in cura presso il Regina Margherita.

Giochi e musica

Ad accompagnare Levante durante il pomeriggio sono stati il Direttore generale dell’ospedale Adriano Leli e la Direttrice del Dipartimento Patologia e Cura del Bambino, Franca Fagioli. L’incontro si è trasformato rapidamente in un momento autentico e spontaneo: la cantante ha raccontato ai ragazzi la sua carriera musicale, rispondendo alle loro curiosità e dialogando con loro in modo diretto e personale.

Successivamente Levante si è spostata nella sala giochi del reparto, dove ha imbracciato la chitarra e intonato alcuni dei suoi brani più conosciuti, coinvolgendo bambini, adolescenti e genitori presenti. Per molte famiglie è stato un momento prezioso, capace di interrompere, anche solo per qualche ora, la routine fatta di cure, attese e preoccupazioni.

L’iniziativa ha assunto un significato particolarmente profondo proprio per il clima di vicinanza umana che si è creato tra l’artista e i piccoli pazienti. In un contesto segnato dalla sofferenza e dall’incertezza, la musica è diventata uno strumento per condividere emozioni e creare ricordi positivi.

Il pensiero di Levante

Al termine della visita, Levante ha affidato ai social un pensiero carico di emozione:

“Ci sono luoghi che raccontano la vita, la speranza e i sogni, più di molti altri. Indimenticabili gli occhi di chi ama e di chi è amato, mentre la convinzione d’essere lì per alleggerire chi ha bisogno di cure lascia il posto alla contezza di star ricevendo la cura più grande: le storie degli altri”.

Parole che raccontano il senso di un pomeriggio speciale al Ospedale Infantile Regina Margherita, dove la musica ha saputo trasformarsi in conforto, vicinanza e speranza.

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