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Cinque anni di studi e tentativi: Valerio Minato immortala la Luna rossa dietro lo skyline di Milano
La svolta è arrivata il 2 maggio 2026. Da Nebbiuno, in provincia di Novara, Minato è riuscito a immortalare il grande disco lunare color rosso fuoco alle spalle dei grattacieli milanesi
NEBBIUNO – Cinque anni di pianificazione, decine di tentativi e uno studio meticoloso degli allineamenti astronomici e geografici. È il lungo lavoro che ha portato il fotografo piemontese Valerio Minato a realizzare uno dei suoi scatti più spettacolari: una gigantesca Luna rossa che sorge dietro lo skyline di Milano, fotografata dalle alture di Nebbiuno, sopra il Lago Maggiore.
Il progetto, come ha raccontato lo stesso Minato sui social, è iniziato nel 2021. Per anni il fotografo ha analizzato le diverse posizioni dell’alba lunare, calcolando ogni volta nuovi punti di osservazione tra la Serra di Ivrea e il Lago Maggiore. L’obiettivo era ottenere il perfetto allineamento tra la Luna e i simboli del capoluogo lombardo.
I tentativi sono stati numerosi. “Almeno una dozzina”, ha spiegato Minato, sottolineando le difficoltà legate non solo ai calcoli astronomici e alla curvatura terrestre, ma soprattutto alla necessità di trovare condizioni atmosferiche eccezionalmente limpide per distinguere i dettagli della città a circa 65 chilometri di distanza.
La svolta è arrivata il 2 maggio 2026. Da Nebbiuno, in provincia di Novara, Minato è riuscito a immortalare il grande disco lunare color rosso fuoco alle spalle dei grattacieli milanesi: dalla Torre Unicredit al Duomo con la Madonnina, passando per le torri di CityLife e il Palazzo della Regione.
Lo scatto è stato reso ancora più straordinario da un dettaglio inatteso: durante la fotografia, un Boeing 737-800 di Ryanair, partito da Malpensa e diretto a Budapest, è transitato proprio davanti alla Luna.
Specializzato in fotografia naturalistica e paesaggistica, Minato è noto per immagini che combinano precisione geometrica e fenomeni astronomici. La sua fotografia più celebre resta quella dell’allineamento tra la Basilica di Superga, il Monviso e la Luna, premiata dalla NASA nel dicembre 2023 come Astronomy Picture of the Day.
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