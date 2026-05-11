Definito il calendario scolastico 2026-2027 in Piemonte: ecco la data di inizio e quali saranno i giorni di vacanza

TORINO – Per il Piemonte è stato definito il calendario scolastico 2026-2027: l’anno scolastico avrà inizio lunedì 14 settembre 2026 e si chiuderà giovedì 10 giugno 2027; per le scuole dell’infanzia la chiusura è fissata mercoledì 30 giugno.

Il calendario scolastico

Il calendario scolastico, che è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Istruzione e Merito Daniela Cameroni, comprende 206 giorni di lezione in aula negli istituti in cui si frequenta dal lunedì al sabato, 173 in quelli dove si resta in classe fino al venerdì. Se la ricorrenza del Santo Patrono cade in giorno feriale, i giorni di scuola si ridurranno di uno.

In considerazione del servizio svolto, le scuole dell’infanzia potranno anticipare l’inizio delle lezioni.

Le vacanze

I periodi di sospensione dell’attività didattica sono:

da lunedì 7 a martedì 8 dicembre 2026 ponte dell’Immacolata

da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2027 per le vacanze di Natale (le lezioni riprenderanno giovedì 7 gennaio)

da sabato 6 febbraio a mercoledì 10 febbraio per le vacanze di Carnevale

da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo per le vacanze di Pasqua

sabato 1° maggio per la Festa del Lavoro

mercoledì 2 giugno per la Festa della Repubblica

Festa del Santo patrono: qualora cada in un giorno nel quale è previsto lo svolgimento dell’attività didattica.

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