Cuneo si candiderà a ospitare l’adunata degli Alpini del 2030

CUNEO – Si è conclusa ieri a Genova la 97ª adunata nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini. E proprio durante il suo atto conclusivo è arrivato l’annuncio che Cuneo si candiderà a ospitare la manifestazione nel 2030.

Al dossier di candidatura lavorano le quattro sezioni Ana di Cuneo, Saluzzo, Mondovì e Ceva, con l’obiettivo di passare il vaglio del primo raggruppamento (comprendente le sezioni del Nord-Ovest) e poi del consiglio nazionale. L’assegnazione ufficiale della sede della 101ma edizione dell’adunata è prevista nell’autunno del 2028.

L’ultima volta a Cuneo fu nel 2007, in occasione dell’80ma edizione, alla quale presero parte circa 400mila persone tra penne nere, familiari e simpatizzanti da tutta Italia.

La candidatura di Cuneo ad ospitare l’adunata nazionale degli Alpini del 2030 ci riempie di orgoglio e di speranza. Quando nei mesi scorsi il presidente dell’Ana di Cuneo, Davide Spedale, e il consigliere regionale Franco Graglia, mi hanno annunciato questa possibilità, l’ho colta con grande entusiasmo perché il Piemonte in questi anni ha dato grande prova di una straordinaria capacità organizzativa dei grandi eventi e delle adunate nazionali, come si è visto ancora lo scorso anno a Biella.

Ero consigliere regionale nel 2007 quando Cuneo ospitò l’ottantesima adunata nazionale, e insieme al collega Rostagno partecipammo all’organizzazione della manifestazione che ancora tutti oggi portiamo nel cuore. Riportare l’adunata a Cuneo, dopo oltre vent’anni, sarebbe quindi un grande risultato e una grande occasione.

La Regione è pronta a sostenere questa candidatura e a fare la propria parte come è stato per le adunate di Torino nel 2011, di Asti nel 2016 e di Biella nel 2025. Una grande storia d’amore quella tra gli Alpini e il Piemonte che speriamo di poter coronare con una nuova grande adunata da ospitare nella nostra terra.