Biella, centomila alpini sfilano per le strade della città

BIELLA – Questa mattina, a Biella, ha preso il via il momento più atteso della 96esima Adunata Nazionale degli Alpini: la grande sfilata, che ha trasformato la città in un fiume di persone.

Centomila le penne nere in marcia, tra veterani e giovani in divisa, che stanno attraversando la città in un corteo imponente. Biella, stretta nell’abbraccio di migliaia di alpini e visitatori accorsi da ogni parte d’Italia, vive così una giornata memorabile.

La parata è partita da piazza Adua per poi snodarsi lungo via La Marmora, passando davanti alla tribuna d’onore dove autorità e rappresentanti delle istituzioni rendono omaggio agli Alpini. Le strade sono gremite di persone che accompagnano il passaggio del lunghissimo corteo, aperto dai gonfaloni delle sezioni.

