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Domenica 17 maggio a Novara “Le Oasi della Salute” per la prevenzione cardiovascolare gratuita

L’appuntamento è in centro a Novara, precisamente al Broletto e in Piazza Duomo

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NOVARA – “Le Oasi della Salute” tornano a Novara domenica 17 maggio, una giornata di screening cardiovascolare aperta a tutti e completamente gratuita.

Per approfondire:

L’iniziativa

L’iniziativa – che si svolgerà in contemporanea in 15 sedi piemontesi – vede il supporto istituzionale della Regione Piemonte e delle Aziende sanitarie piemontesi e rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione e prevenzione per il territorio novarese.

L’appuntamento è in centro a Novara, precisamente al Broletto e in Piazza Duomo, dalle ore 9.30 alle 17.00 per una giornata no-stop dedicata alla salute cardiovascolare, con check-up gratuiti e senza prenotazione fino a esaurimento posti.

Medici, Infermieri di famiglia e Comunità, infermieri e operatori sanitari saranno a disposizione dei cittadini grazie alla collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara e ASL Novara, che partecipano attivamente all’iniziativa con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita.

“Le Oasi della Salute” offriranno ai cittadini un percorso dedicato alla prevenzione cardiovascolare attraverso controlli gratuiti e momenti informativi, con particolare attenzione alla diagnosi precoce e alla sensibilizzazione sui principali fattori di rischio.

Oltre alle visite di screening, la giornata proporrà anche numerose attività dedicate a tutte le età, in collaborazione con associazioni e realtà del territorio:

  • Oasi Sport
  • Oasi Nutrizione
  • Oasi Informativa
  • Oasi Pharma Teen

L’evento nasce con l’obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini attraverso un format accessibile, inclusivo e diffuso sul territorio, promuovendo il valore della prevenzione come primo strumento di tutela della salute.

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