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Domenica 17 maggio a Novara “Le Oasi della Salute” per la prevenzione cardiovascolare gratuita
L’appuntamento è in centro a Novara, precisamente al Broletto e in Piazza Duomo
NOVARA – “Le Oasi della Salute” tornano a Novara domenica 17 maggio, una giornata di screening cardiovascolare aperta a tutti e completamente gratuita.
L’iniziativa
L’iniziativa – che si svolgerà in contemporanea in 15 sedi piemontesi – vede il supporto istituzionale della Regione Piemonte e delle Aziende sanitarie piemontesi e rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione e prevenzione per il territorio novarese.
L’appuntamento è in centro a Novara, precisamente al Broletto e in Piazza Duomo, dalle ore 9.30 alle 17.00 per una giornata no-stop dedicata alla salute cardiovascolare, con check-up gratuiti e senza prenotazione fino a esaurimento posti.
Medici, Infermieri di famiglia e Comunità, infermieri e operatori sanitari saranno a disposizione dei cittadini grazie alla collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara e ASL Novara, che partecipano attivamente all’iniziativa con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita.
“Le Oasi della Salute” offriranno ai cittadini un percorso dedicato alla prevenzione cardiovascolare attraverso controlli gratuiti e momenti informativi, con particolare attenzione alla diagnosi precoce e alla sensibilizzazione sui principali fattori di rischio.
Oltre alle visite di screening, la giornata proporrà anche numerose attività dedicate a tutte le età, in collaborazione con associazioni e realtà del territorio:
- Oasi Sport
- Oasi Nutrizione
- Oasi Informativa
- Oasi Pharma Teen
L’evento nasce con l’obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini attraverso un format accessibile, inclusivo e diffuso sul territorio, promuovendo il valore della prevenzione come primo strumento di tutela della salute.
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