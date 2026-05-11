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Dopo il maxi incendio di Grugliasco l’assessore Bianco contro i curiosi che rallentavano i soccorsi: “Incuranti del pericolo”

Incuranti del pericolo e ostacolando i soccorsi impegnati a spegnere l’incendio

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7 minuti fa

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GRUGLIASCO – Nella serata di sabato 9 maggio un vasto incendio ha interessato un edificio di Città Metropolitana situato in via Crea, di fronte al Vittorini di Grugliasco.

Per approfondire:

Le squadre di vigili del fuoco sono intervenute per contenere le fiamme che si sono sviluppate violentemente ed escludere la presenza di persone all’interno. Al lavoro 11 squadre e 34 unità tra personale volontario e permanente. Il maxi incendio è stato domato intorno alle 2:30 di notte.

Le fiamme hanno interessato un edificio che in passato ospitava varie associazioni che operano per il sociale e per le persone fragili: A.Gio. Torino, ASD Pandha Torino e Regina della Pace OdV.

La posizione dell’assessore Raffaele Bianco

Ma, in tutta questa storia c’è una ulteriore nota amara espressa da Raffaele Bianco, assessore alla Viabilità, Transizione Ecologica, Trasporti e Sicurezza del Comune di Grugliasco, che tramite un lungo post social esprime il proprio rammarico contro tutti i curiosi che si sono fermati a guardare l’incendio. Incuranti del pericolo e talvolta quasi ostacolando i soccorsi pur di immortalare con gli smartphone quanto stava accadendo e renderlo un contenuto da divulgare sui social

Quello che è successo ieri sera a Grugliasco è stato grave, violento e spaventoso. Un incendio devastante che ha messo a rischio persone, sicurezza e ambiente.

Ma oltre alle fiamme, c’è un’altra cosa che mi ha profondamente colpito e deluso: il comportamento di tante persone.
Auto ferme agli incroci per fare video e foto. Macchine parcheggiate in tripla fila lungo via Crea, davanti al Vittorini, pur di immortalare la scena. Ragazzi e adulti seduti sui muretti a guardare le fiamme come se stessero assistendo a uno spettacolo.

Nel frattempo i soccorsi cercavano di lavorare, i mezzi facevano fatica a passare e nell’aria si respirava un fumo nero pesantissimo. Anche se nel buio si vedeva poco, quel fumo c’era eccome: gli occhi lacrimavano e respirare era difficile.

Assieme al Sindaco Emanuele Gaito siamo stati impegnati, insieme alle autorità preposte, a sgomberare l’area sia per consentire ai soccorsi di operare rapidamente sia per mettere in sicurezza le persone presenti.
Abbiamo parlato con i spiegando loro il rischio che correvano.

Eppure molti sono rimasti lì, incuranti del pericolo, trasformando un momento drammatico in un’occasione per fare contenuti da pubblicare sui social.

Francamente faccio fatica a comprendere come si possa assistere a un incendio devastante con leggerezza, quasi divertimento. Davanti a certe situazioni servono rispetto, responsabilità e senso civico. Non curiosità morbosa.

Noi, per dovere istituzionale, siamo rimasti sul posto fino a quando la situazione non è migliorata. Ma vedere così tante persone trattare un’emergenza come uno spettacolo è qualcosa che deve far riflettere tutti.

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