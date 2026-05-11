E’ morto a 85 anni Mario Androni il signore dei giocattoli e del ciclismo

E’ morto a 85 domenica 10 maggio Mario Androni. Era originario di Angera sulla sponda lombarda del Lago Maggiore,

ma la sua azienda la Androni Giocattoli aveva sede a Varallo Pombia in Piemonte.

Ad inizio Anni Settanta, era stato fondatore della Androni che aveva iniziato ad operare nel campo della trasformazione delle materie plastiche nel 1967. Dal 1974 si specializza nella produzione del giocattolo in plastica con massima attenzione alla sicurezza del bambino senza trascurare la ricerca di un design innovativo e una sempre maggiore qualità del prodotto.

L’altra sua passione era il ciclismo. Dopo una carriera agonistica giovanile ha pensato di dedicarsi all’azienda, ma la passione è rimasta. Nel 2009 grazie al compianto Gianni Savio era diventato il principale sponsor di una squadra professionistica fino al 2021. Nell’Androni giocattoli di ciclismo sono cresciuti importanti campioni come Egan Bernal, vincitore del Giro d’Italia 2021 e del Tour de France 2019 compresi Michele Scarponi e Davide Rebellin.

I funerali di Mario Androni si svolgeranno martedì 12 maggio alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta ad Angera

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