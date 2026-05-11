Ancora possibili temporali con grandine fino a 2-3 centimetri di diametro su parte del Piemonte: i dettagli

TORINO – Come avevamo anticipato, dopo una breve tregua soleggiata, sulla nostra regione è in transito una nuova intensa perturbazione.

Le ultime previsioni meteo: possibili temporali con grandine

Secondo l’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, una perturbazione atlantica collegata alla risalita di una circolazione depressionaria dalla Penisola iberica ha determinato il transito di piogge e rovesci nelle ultime 24 ore, con fenomeni anche a carattere di rovescio sui settori nord-occidentali della regione.

In queste prime ore del mattino sono ancora in corso piovaschi sparsi in risalita da Sudovest verso Nordest, ancora collegati al sistema perturbato presente sul Mediterraneo occidentale con tendenza a parziali schiarite, specie a partire dalla tarda mattinata e nelle prime ore del pomeriggio.

A seguire, stante l’ingresso di aria fredda in quota in arrivo da Nordovest, si attiveranno nuovi rovesci e temporali sparsi sui settori alpini e pianure adiacenti tra Biellese, Sesia e VCO, in estensione verso sera alle pianure di Novarese, Vercellese, Monferrato e Alessandrino, localmente anche tra alto Canavese, Torinese orientale e Astigiano (specie sulle colline del Po), con fenomeni di breve durata ma talora intensi e con possibile grandine, anche fino a 2-3 centimetri di diametro verso il confine con la Lombardia, insieme a un rialzo delle temperature massime fino a 20-23°C in pianura.

Tra Novarese, Vercellese e Monferrato non si esclude – prosegue Vuolo – la formazione di un sistema temporalesco a carattere di supercella, con locali disagi per la caduta di grandine, insieme ad una forte ventilazione discendente e a possibili nubifragi.

Domani, martedì 12 maggio, sarà invece una giornata più soleggiata e asciutta ma ventosa per estese condizioni di foehn, insieme ad addensamenti sulle alte valli alpine con nevicate a carattere di tormenta sui crinali dal Monviso all’Ossola. Temperature minime notturne in calo, massime stazionarie in lieve aumento ad Ovest fino a 21-24°C in pianura.

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