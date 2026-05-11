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Forti grandinate nel nord del Piemonte – le immagini e i video
Colpite le provincie di Novara, Vercelli e VCO
NOVARA – Le grandinate attese, dovute al repentino abbassamento della temperatura, sono arrivate ed hanno colpito il nord del Piemonte.
Scariche improvvise e violente si sono abbattue nel verbano, nel novare e nel vercellese a partire dal pomeriggio.
La grandine a Baveno
La grandine a Invorio
La grandine a Civiasco
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