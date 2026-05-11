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Forti grandinate nel nord del Piemonte – le immagini e i video

Colpite le provincie di Novara, Vercelli e VCO
Gabriele Farina

Pubblicato

4 minuti fa

il

NOVARA – Le grandinate attese, dovute al repentino abbassamento della temperatura, sono arrivate ed hanno colpito il nord del Piemonte.

Per approfondire:

Scariche improvvise e violente si sono abbattue nel verbano, nel novare e nel vercellese a partire dal pomeriggio.

La grandine a Baveno

La grandine a Invorio

La grandine a Civiasco

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