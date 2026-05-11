Torino, recuperati due alloggi occupati abusivamente nelle case popolari di Pietra Alta e Falchera

TORINO – Prosegue a Torino l’attività di contrasto alle occupazioni abusive negli alloggi di edilizia sociale. Nella giornata di oggi, lunedì 11 maggio, la Polizia Locale ha recuperato due appartamenti Atc occupati senza titolo nei quartieri Pietra Alta e Falchera.

Il primo intervento è avvenuto in via Ivrea, nella zona nord della città, all’interno di un complesso di edilizia popolare recentemente riqualificato. L’alloggio risultava occupato abusivamente dal 2023. Dopo il recupero, il personale dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale ha provveduto a mettere in sicurezza l’appartamento, che potrà essere nuovamente assegnato una volta completati gli interventi necessari.

Un secondo appartamento è stato liberato in via degli Abeti, nel quartiere Falchera. Anche in questo caso si trattava di un immobile di proprietà Atc occupato senza autorizzazione, per il quale era già stata avviata una procedura di sfratto amministrativo. Le operazioni sono state eseguite dalla Polizia Locale con il supporto tecnico del personale Atc.

“Il contrasto alle occupazioni abusive procede senza sosta – ha dichiarato il presidente di Atc Piemonte Centrale, Maurizio Pedrini –. L’obiettivo è liberare gli alloggi occupati da chi non ne ha diritto e restituirli alle famiglie che attendono regolarmente una casa popolare”.

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