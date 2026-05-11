Scomparso Giovanni Mantello, 64enne di cui si sono perse le tracce domenica sera a Bassignana

BASSIGNANA – Si cerca a Bassignana Giovanni Mantello, 64 anni, scomparso nella serata di domenica 10 maggio, intorno le 22:30, quando è uscito di casa e ha fatto perdere le sue tracce.

È stato disposto l’avvio del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) del Comune di Bassignana al fine di coordinare tutte le attività di supporto e collaborazione con le Autorità competenti impegnate nelle operazioni di ricerca.

Il C.O.C. opererà in raccordo con le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le associazioni di volontariato coinvolte, assicurando il necessario coordinamento operativo sul territorio.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese