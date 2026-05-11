AlessandriaCronaca
Scomparso Giovanni Mantello, 64enne di cui si sono perse le tracce domenica sera a Bassignana
È stato disposto l’avvio del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) del Comune di Bassignana
BASSIGNANA – Si cerca a Bassignana Giovanni Mantello, 64 anni, scomparso nella serata di domenica 10 maggio, intorno le 22:30, quando è uscito di casa e ha fatto perdere le sue tracce.
È stato disposto l’avvio del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) del Comune di Bassignana al fine di coordinare tutte le attività di supporto e collaborazione con le Autorità competenti impegnate nelle operazioni di ricerca.
Il C.O.C. opererà in raccordo con le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le associazioni di volontariato coinvolte, assicurando il necessario coordinamento operativo sul territorio.
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