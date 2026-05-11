Juventus, Milan, Roma e Como giocheranno domenica alle 12.30 in contemporanea

TORINO – La Lega Calcio ha comunicato gli orari delle partite della penultima giornata di campionato. Tutte le squadre impegnate nella qualificazione alla Champions League giocheranno, come da regolamento, in contemopranea. Ad essere particolare è l’orario: le 12.30.

La scelta dell’orario

L’orario delle 12.30 è stato scelto per questioni legate alla Capitale, dove sono in corso gli Internazionale di tennis e non sarà quindi possibile giocare il derby in serata. Così si sposta il derby e si spostano anche la altre tre partite.

Alle 12.30 giocheranno quindi:

Como-Parma

Genoa-Milan

Juventus-Fiorentina

Roma-Lazio

Pisa-Napoli (a meno che il Napoli non vinca questa sera e allora potrà giocare alle 18 perchè sarà già qualificato)

Tutto ciò è però ancora sub judice. Potrebbe infatti intervenire il Viminale e decidere lo spostamento del derby di Roma a lunedì alle 18, trainandosi dietro le altre 3 o quattro partite.

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