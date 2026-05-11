Torino: con l’auto finisce contro un veicolo parcheggiato e poi sfonda la vetrina di un centro massaggi

TORINO – Non ci sono stati feriti gravi nel sinistro che si è verificato ieri sera in via Rovereto a Torino.

Cosa è successo

Secondo quanto apprendiamo, il conducente di una Audi, su cui viaggiava con la famiglia, si è schiantato contro un altro veicolo parcheggiato, poi contro un cassonetto per poi finire la propria corsa contro la vetrina di un centro massaggi, sfondandola.

È successo nel tratto compreso tra gli incroci con via Mombarcaro e via Barletta. Sul posto il personale sanitario e la polizia locale per i rilievi del caso e ricostruire le cause del sinistro.

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