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Tutte le partite dei quarti di finale di basket della Bertram Derthona Tortona
Gara 3 a Tortona è in programma alle 20:45 di venerdì 22 maggio
TORTONA – Lega Basket ha ufficializzato gli orari delle gare delle serie dei quarti di finale degli LBA Playoff Unipol 2026. La gara-1 della Bertram Derthona Tortona con l’Umana Reyer Venezia si giocherà alle ore 20 di domenica prossima al PalaTaliercio di Mestre, dove si resterà anche due giorni dopo per la gara-2 fissata per le 20:30.
La serie si trasferirà alla Nova Arena di Tortona per la gara-3 casalinga, in programma alle 20:45 di venerdì 22 maggio. L’eventuale gara-4 casalinga si giocherà domenica 24 e ci si sposterà di nuovo al PalaTaliercio per l’eventuale gara-5 di martedì 26 maggio, entrambe le partite con orari ovviamente ancora non ufficializzati.
La vincente della serie sfiderà in semifinale la vincente del quarto di finale tra la testa di serie numero 1 Virtus Olidata Bologna e la numero 8 Dolomiti Energia Trentino.
Il quadro completo di date e orari delle quattro serie del primo turno playoff:
GARA 1
Sabato 16 maggio 2026
EA7 Emporio Armani Milano – UNA Hotels Reggio Emilia: ore 18.30 (LBATV – Cielo – Sky Sport Basket)
Germani Brescia – Pallacanestro Trieste: ore 20.30 (LBATV)
Domenica 17 maggio 2026
Virtus Olidata Bologna – Dolomiti Energia Trentino: ore 19.00 (LBATV)
Umana Reyer Venezia – Bertram Derthona Tortona: ore 20.00 (LBATV – Sky Sport Basket)
GARA 2
Lunedì 18 maggio 2026
Germani Brescia – Pallacanestro Trieste: ore 20.00 (LBATV – Sky Sport Basket)
EA7 Emporio Armani Milano – UNA Hotels Reggio Emilia: ore 20.45 (LBATV)
Martedì 19 maggio 2026
Virtus Olidata Bologna – Dolomiti Energia Trentino: ore 20.00 (LBATV – Sky Sport Basket)
Umana Reyer Venezia – Bertram Derthona Tortona: ore 20.30 (LBATV)
GARA 3
Giovedì 21 maggio 2026
Pallacanestro Trieste – Germani Brescia: ore 20.00
UNA Hotels Reggio Emilia – EA7 Emporio Armani Milano: ore 20.45
Venerdì 22 maggio 2026
Dolomiti Energia Trentino – Virtus Olidata Bologna: ore 20.00
Bertram Derthona Tortona – Umana Reyer Venezia: ore 20.45
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