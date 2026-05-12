Bela Sparsera, la prima birra all’asparago in Piemonte: solo alla Sagra di Santena

SANTENA – Alla Sagra dell’Asparago di Santena debutta anche una birra artigianale realizzata utilizzando il celebre prodotto agricolo del territorio. La novità sarà presentata sabato 16 maggio alle 16 all’Asparago Lab e nasce dalla collaborazione tra la Pro Loco di Santena e il birrificio Sagrin di Calamandrana, nell’Astigiano.

La birra, una chiara da 5,2 gradi alcolici, viene prodotta con l’aggiunta di circa 20 chilogrammi di asparagi ogni mille litri durante la fase finale della lavorazione. Il risultato è una bevanda dal gusto leggero, con note vegetali che richiamano l’asparago e un equilibrio tra la componente amarognola del luppolo e quella dell’ortaggio.

L’idea è nata alla fine del 2025 da una proposta di Marco Maggio, volontario della Pro Loco e appassionato di birre artigianali. La Pro Santena ha fornito gli asparagi utilizzati per la produzione sperimentale, mentre la prima cotta è stata realizzata a gennaio dal birrificio astigiano.

Oltre all’aspetto gastronomico, il progetto punta anche sul riutilizzo degli scarti agricoli. Dalla prossima edizione, infatti, la birra sarà prodotta utilizzando la parte bianca dell’asparago, normalmente destinata allo scarto durante la lavorazione del prodotto. Nel corso della Sagra 2026 la Pro Loco raccoglierà proprio questi residui, che verranno poi impiegati nella produzione della birra prevista per il 2027.

L’iniziativa si inserisce quindi in una logica di economia circolare, con l’obiettivo di recuperare parte degli scarti alimentari trasformandoli in una nuova produzione legata al territorio.

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