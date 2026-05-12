Guidava con patente sospesa su un’auto con fermo amministrativo: fermato a Torre Pellice

TORRE PELLICE – Si è rivolto alla polizia locale per segnalare una buca sull’asfalto, ma i controlli effettuati dagli agenti hanno fatto emergere una lunga serie di irregolarità. Protagonista della vicenda un uomo di 63 anni residente a Luserna San Giovanni, fermato venerdì 8 maggio a Torre Pellice.

L’uomo si era avvicinato agli agenti in servizio in viale Dante, nei pressi dell’istituto comprensivo Rodari, per chiedere un intervento di manutenzione stradale a causa di un avvallamento presente sulla carreggiata. Durante le verifiche, però, la polizia locale ha scoperto che il veicolo su cui viaggiava aveva la revisione scaduta ed era sottoposto a fermo amministrativo fiscale.

Non solo. Dagli accertamenti è emerso anche che la patente del sessantatreenne era stata sospesa nel marzo 2026 dopo che era stato sorpreso a svolgere attività di taxi abusivo nel Torinese. Nonostante il provvedimento, l’uomo continuava a circolare regolarmente in Val Pellice.

Per lui sono quindi scattate diverse sanzioni. L’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo con sospensione della circolazione fino all’esito di una nuova revisione, mentre la patente è stata revocata. Sul veicolo è inoltre stato confermato il fermo fiscale che porterà al pignoramento del mezzo.

Ora sarà il prefetto di Torino a dover emettere l’ordinanza di ingiunzione per guida con patente sospesa.

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