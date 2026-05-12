Borgomanero, 29enne prende di mira un bar del centro fino ad aggredire un dipendente. La titolare: “Mi auguro sia la fine di un incubo”

BORGOMANERO – Un uomo di 29 anni è stato allontanato da Borgomanero dopo mesi di episodi violenti e intimidazioni che avevano creato forte preoccupazione tra residenti e commercianti del centro cittadino. I carabinieri della tenenza di Borgomanero hanno eseguito venerdì la misura cautelare del divieto di dimora, emessa dal gip del tribunale di Novara su richiesta della Procura.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe preso di mira un noto bar della città già dallo scorso ottobre, arrivando più volte a lanciare sassi e calcinacci contro le vetrine del locale e di altri negozi della zona. Durante le aggressioni avrebbe insultato clienti e avventori urlando frasi offensive, sostenendo di sentirsi infastidito dalla presenza delle persone nel locale.

Con il passare delle settimane gli episodi sarebbero diventati sempre più gravi. Oltre ai danneggiamenti alle auto parcheggiate davanti al bar, il 29enne è accusato di avere aggredito un dipendente dell’attività, che riportò ferite alla testa, un dente rotto e lesioni al volto medicate con numerosi punti di sutura.

Tra i comportamenti contestati anche alcuni sabotaggi alla centralina elettrica pubblica della via, che avrebbero provocato blackout dell’illuminazione per consentirgli di agire indisturbato. In un’occasione si sarebbe inoltre presentato al bar armato di coltello, minacciando i clienti.

I carabinieri hanno documentato anche episodi di lancio di pietre dalla finestra dell’appartamento in cui viveva, situato nelle vicinanze degli esercizi commerciali presi di mira.

“Mi auguro sia la fine di un incubo – ha raccontato la titolare del bar –. Abbiamo pensato anche di chiudere e vendere per la situazione che si era creata”. La commerciante ha poi ringraziato le forze dell’ordine per l’intervento che ha portato all’allontanamento dell’uomo dalla città.

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