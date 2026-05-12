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Scontro tra due automobilisti a Fossano: due feriti di cui uno grave al Cto di Torino

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno prestato i primi soccorsi

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6 secondi fa

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FOSSANO – Intorno alle 8 di stamattina, martedì 12 maggio, si sono scontrati due automobilisti sulla provinciale 45 che porta a Fossano per cause ancora da accertare.

Per approfondire:

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno prestato i primi soccorsi. Un’automobilista di 34 anni è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, mentre l’altro automobilista di 30 anni, parso subito più grave, è stato trasportato all’ospedale Cto di Torino in elicottero.

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