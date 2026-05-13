Torino rinnova l’impegno contro l’omotransfobia: al via la campagna 2026 dedicata agli adolescenti LGBT+

TORINO – La Città di Torino rinnova il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di discriminazione legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere aderendo anche quest’anno alla Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia (IDAHOBIT), in programma il 17 maggio.

L’adesione ufficiale è stata approvata dalla Giunta comunale con una delibera proposta dall’assessore ai Diritti e Pari opportunità Jacopo Rosatelli. Una scelta che conferma il ruolo attivo della città nelle politiche di inclusione e nel contrasto alle discriminazioni nei confronti delle persone LGBT+.

Cos’è la Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia

La ricorrenza del 17 maggio ricorda una data simbolica: il 17 maggio 1990, quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità eliminò l’omosessualità dalla classificazione internazionale delle malattie mentali. Dal 2007 Torino promuove iniziative dedicate alla giornata attraverso il Servizio LGBT della Città, in collaborazione con il Coordinamento Torino Pride e con numerose associazioni del territorio.

Per l’edizione 2026, Torino aderisce alla campagna nazionale promossa dalla rete RE.A.DY, di cui il capoluogo piemontese è segreteria nazionale. La rete riunisce oggi circa 330 enti partner in tutta Italia e ogni anno sceglie un tema centrale per la campagna nazionale.

Focus sull’adolescenza

Quest’anno il focus è dedicato all’adolescenza delle persone LGBT+, con particolare attenzione al contrasto del bullismo omotransfobico, all’educazione affettiva e sessuale e alla costruzione di ambienti scolastici più inclusivi e sicuri.

“Anche quest’anno la Città di Torino rinnova il proprio impegno contro ogni forma di discriminazione e violenza legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere – ha dichiarato l’assessore Rosatelli –. La scelta della rete RE.A.DY di dedicare la campagna 2026 all’adolescenza delle persone LGBT+ richiama l’attenzione su una fase della vita particolarmente delicata, nella quale il bullismo, gli insulti e l’esclusione possono avere conseguenze profonde sul benessere e sulla libertà delle persone giovani”.

Torino è segreteria nazionale della rete

Rosatelli ha inoltre sottolineato il ruolo di Torino come segreteria nazionale della rete: “Contrastare l’omolesbobitransfobia significa affermare ogni giorno il diritto di tutte e tutti a vivere senza paura, senza discriminazioni e senza dover nascondere la propria identità”.

Il manifesto nazionale della campagna è stato realizzato dal Comune di Bologna, dalla Regione Emilia-Romagna e dalle associazioni del Patto di collaborazione LGBTQIA+ del Comune di Bologna. L’immagine scelta raffigura il muro di un bagno scolastico con una scritta offensiva parzialmente cancellata accompagnata dal claim: “Per te è una risata. Per Manuel è una scuola dove non vuole andare”.

760 manifesti in città

A Torino la campagna è già partita con l’affissione di 760 manifesti in città, la diffusione dei contenuti sui canali social istituzionali e la programmazione delle locandine elettroniche sui mezzi GTT e dei video nella metropolitana.

Le iniziative proseguiranno anche a Genova, dove la rete RE.A.DY si riunirà il 16 maggio per il convegno “Il benessere della cittadinanza e delle persone minori al centro dell’azione amministrativa pubblica”, ospitato nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi. Tra i relatori sarà presente anche l’assessore Rosatelli, che interverrà nel panel dedicato al ruolo delle istituzioni nella prevenzione e nel superamento dell’omolesbobitransfobia tra adulti e minori.

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