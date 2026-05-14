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Il programma e la mappa del Salone del Libro 2026 da scaricare per organizzare la visita

Da quest’anno la versione cartacea della mappa sarà in vendita al costo simbolico di 1€.

Pubblicato

5 minuti fa

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Anche quest’anno il programma del Salone del Libro 2026 sarà solo online per poterlo gestire dai propri smartphone, tablet e computer.

Scarica il programma del Salone del Libro 2026 in formato PDF

Anche la mappa del Salone del Libro 2026 è in versione digitale. Da quest’anno la versione cartacea sarà in vendita ai punti info in fiera, al costo simbolico di 1€.

Scarica il programma del Salone del Libro 2026 in formato PDF

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