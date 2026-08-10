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CronacaTorino

Donna senza vita trovata a Parco Sempione a Torino, probabile overdose

Si attendono gli accertamenti della procura
Gabriele Farina

Pubblicato

15 secondi fa

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TORINO – Una donna di 45 anni è stata trovata senza vita all’interno del parco Sempione in via Cigna a Torino.

Il decesso sarebbe dovuto ad un’overdose ma si attendono gli accertamenti della procura per avere notizie più precise.

L’area dove è stato trovato il corpo senza vita è proprio quella più volte sgomberata perchè utilizzata dagli spacciatori come “base” di movimento, quella che alcuni amano chiamare “tossic park”.

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