CronacaTorino
Donna senza vita trovata a Parco Sempione a Torino, probabile overdose
Si attendono gli accertamenti della procura
TORINO – Una donna di 45 anni è stata trovata senza vita all’interno del parco Sempione in via Cigna a Torino.
Il decesso sarebbe dovuto ad un’overdose ma si attendono gli accertamenti della procura per avere notizie più precise.
L’area dove è stato trovato il corpo senza vita è proprio quella più volte sgomberata perchè utilizzata dagli spacciatori come “base” di movimento, quella che alcuni amano chiamare “tossic park”.
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