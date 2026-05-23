Escursionista precipita per 100 metri dal Monte Mucrone, salvato in codice rosso

BIELLA – Nel pomeriggio di oggi sulle Alpi biellesi, un escursionista è rimasto gravemente ferito dopo uno spaventoso volo di circa cento metri lungo le pendici del Monte Mucrone. A salvargli la vita è stato il complesso intervento congiunto del Soccorso Alpino Piemontese, dei Vigili del Fuoco e dell’elisoccorso.

La dinamica della caduta

L’allarme alla centrale operativa è scattato intorno alle 16:30. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo il sentiero che collega la “spalla” del monte all’omonimo Lago del Mucrone quando ha perso aderenza scivolando nel vuoto. La caduta si è trasformata in un volo lungo un pendio particolarmente ripido, che si è arrestato solo un centinaio di metri più a valle.

Data la gravità della situazione e la zona impervia, la centrale ha inviato immediatamente sul posto l’elisoccorso del 118 di Azienda Zero. Giunto sull’area dell’incidente, l’equipaggio ha rapidamente individuato il ferito tra le rocce, procedendo allo sbarco dell’equipe medica e dei tecnici del soccorso tramite l’utilizzo del verricello.

Sul posto, l’uomo presentava infatti un severo politrauma con un sospetto, e critico, interessamento della colonna vertebrale. Una volta immobilizzato, imbarellato, l’escursionista è stato recuperato a bordo dell’elicottero e trasportato d’urgenza al pronto soccorso, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Il recupero della moglie

Mentre l’equipe medica lottava per stabilizzare il ferito, la macchina dei soccorsi ha assistito anche i familiari. Le squadre da terra del Soccorso Alpino locale sono salite lungo il sentiero andando incontro alla moglie dell’uomo, che stava cercando di scendere supportata da alcuni escursionisti trovati sul posto.

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