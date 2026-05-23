Sopraelevata di Moncalieri: 21enne muore in uno schianto in motorino

MONCALIERI – Un giovane di soli 21 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la sopraelevata di Moncalieri, procedendo sulla carreggiata in direzione Savona.

La dinamica

Secondo le primissime informazioni, il ragazzo stava viaggiando in sella al suo motorino quando, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote, andando incontro a un impatto fatale.

Stando ai primi rilievi effettuati, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nello schianto. L’ipotesi principale, al momento, è quella di un incidente autonomo, causato forse da una manovra improvvisa.

Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso a causa dei gravissimi traumi.

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