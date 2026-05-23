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Sopraelevata di Moncalieri: 21enne muore in uno schianto in motorino

I soccorritori ne hanno dichiarato il decesso sul posto
Chiara Scerba

Pubblicato

11 secondi fa

il

MONCALIERI – Un giovane di soli 21 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la sopraelevata di Moncalieri, procedendo sulla carreggiata in direzione Savona.

Per approfondire:

La dinamica

Secondo le primissime informazioni, il ragazzo stava viaggiando in sella al suo motorino quando, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote, andando incontro a un impatto fatale.

Stando ai primi rilievi effettuati, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nello schianto. L’ipotesi principale, al momento, è quella di un incidente autonomo, causato forse da una manovra improvvisa.

Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso a causa dei gravissimi traumi.

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