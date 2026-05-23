Torino accoglie i suoi nuovi cittadini: giuramento in via Po con Lo Russo

TORINO – In un fine settimana già animato dalla Festa dei Vicini, Torino ha scelto di celebrare la “Festa dei Nuovi Cittadini”una giornata densa di significato, dedicata a chi ha scelto di mettere radici sotto la Mole.

Solo nei primi mesi di questo 2026 sono state 830 le persone che hanno prestato giuramento per ottenere la cittadinanza italiana, andandosi ad aggiungere alle 3.243 del 2025.

Il giuramento simbolico

Il cuore istituzionale della mattinata ha animato via Po, dove dieci persone sono state protagoniste di un giuramento simbolico alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo.

“Celebriamo quel senso di comunità che fa la differenza – ha dichiarato il primo cittadino -. A coloro che scelgono orgogliosamente di diventare cittadini italiani vogliamo dire grazie, per aver scelto il nostro Paese e per aver scelto la nostra Torino, lasciando i propri affetti per costruire qui il futuro dei propri figli”.

Il Centro di corso Taranto compie 30 anni

Nel pomeriggio, i festeggiamenti si sono spostati nella periferia nord, in corso Taranto 160, per celebrare un traguardo storico: i 30 anni del Centro Interculturale della Città (sostenuto dal 2013 da Intesa Sanpaolo).

L’anniversario è stato l’occasione perfetta per inaugurare il nuovo volto della struttura, rinata grazie ai fondi PNRR (all’interno del Piano Integrato Urbano). L’intervento ha trasformato ben 2.700 metri quadrati di vecchio asfalto in pavimentazioni drenanti e a una nuova, grande area verde.

Il cortile è stato trasformato in un spazio aggiuntivo per il quartiere, reso ancora più accessibile grazie al nuovo ingresso pedonale da via Corelli, pronto ad accogliere i prossimi trent’anni di dialogo.

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