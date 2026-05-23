Oltre 12mila all’Aeroporto Militare Camieri, l’Open Day per l'”alta quota”

CAMIERI – Si è concluso da poco, con un bilancio straordinario di oltre 12mila presenze registrate da tutta Italia, il grande Open Day dell’Aeroporto Militare di Cameri, in provincia di Novara.

La base aerea ha aperto le proprie porte per un’intera giornata, trasformandosi in un palcoscenico dedicato alla realtà operativa, tecnologica e umana dell’Aeronautica Militare.

Il ritorno a “casa” del Generale Conserva

A dare ulteriore lustro a questa giornata di festa è stata la presenza d’eccezione del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. Per il Generale si è trattato di un ritorno carico di emozione, avendo mosso i primi passi della sua brillante carriera di pilota proprio decollando dalle piste della base novarese.

Un percorso in due tappe

L’organizzazione dell’evento ha permesso al vasto pubblico di esplorare l’infrastruttura attraverso due grandi macroaree, collegate comodamente da un servizio navetta interno:

L’area storica (Il fascino della memoria): Un vero e proprio museo a cielo aperto. I visitatori hanno potuto ammirare il parco dei velivoli storici e accedere a uno spazio espositivo arricchito da cimeli e reperti che hanno segnato le epoche dell’Arma Azzurra. Ampio spazio è stato dedicato anche ai prodotti editoriali della Forza Armata.

L’area operativa (L’adrenalina del presente): Il cuore pulsante della giornata. Attraverso percorsi guidati, il pubblico ha esplorato la mostra statica dei principali velivoli della linea aerotattica, scoprendone peculiarità e segreti tecnici. Grande successo per i simulatori di volo, che hanno regalato un’esperienza immersiva ai comandi, e per le dimostrazioni con gli aeromodelli.

L’evento era associato a una raccolta fondi per l’iniziativa benefica ‘Un dono dal cielo’, per l’acquisto di apparecchiature e strumenti sanitari indispensabili per i reparti di tre strutture pediatriche italiane: la Fondazione ‘Buzzi’ di Milano, l’ospedale ‘San Pietro Fatebenefratelli’ di Roma e l’ospedale pediatrico ‘Giovanni XXIII’ di Bari.

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