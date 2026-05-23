Sold out ad Acqui Terme, celebrati i 50 anni dall’ultimo viaggio del treno “trifase”

AQUI TERME – Il comune alessandrino ha ospitato con grande successo la prima delle due giornate dedicate al 50esimo anniversario della fine della trazione elettrica trifase, un evento organizzato da Fondazione FS Italiane per rievocare uno dei capitoli più affascinanti e significativi dell’evoluzione ferroviaria del nostro Paese.

L’iniziativa, supportata da una fitta rete di partner (tra cui Città di Acqui, TrenoClub Savona, FS Treni Turistici Italiani e Museo Ferroviario Piemontese), ha permesso a passeggeri e appassionati di rivivere le atmosfere dell’ultimo viaggio datato 1976.

Il viaggio storico

Le celebrazioni hanno preso il via da Milano Centrale, con un convoglio diretto ad Alessandria e poi ad Acqui Terme. Il momento più emozionante si è vissuto proprio nella stazione del capoluogo alessandrino, dove il pubblico ha potuto assistere alla storica manovra di aggancio di due locomotive trifase.

All’arrivo sul primo binario della stazione termale, l’evento è culminato con lo scoprimento di una targa commemorativa, seguita dal momento istituzionale presso il Movicentro (l’ex magazzino merci).

“Il sistema degli italiani”: un’innovazione pionieristica

A sottolineare l’importanza storica e tecnologica della trazione trifase è stato Luigi Cantamessa, direttore generale di Fondazione FS Italiane: “Una giornata importante non solo per la memoria ferroviaria, ma per il particolare momento storico che stiamo vivendo in tema di geopolitica, decarbonizzazione e autonomia energetica. A tutto questo pensarono già gli ingegneri delle Ferrovie dello Stato tra il 1910 e gli anni ’20, abbandonando il vapore per la nuova corsa dei treni elettrici. Il sistema trifase fu talmente ben riuscito che in Europa tutti lo chiamavano ‘il sistema degli italiani'”.

Livree speciali e appuntamenti per le scuole

Per rendere omaggio a questo importante traguardo, Fondazione FS Italiane e FS Treni Turistici Italiani hanno realizzato una speciale livrea commemorativa, applicata a due locomotive E.464 che stanno già circolando su alcune delle linee turistiche più suggestive della penisola.

Le celebrazioni non si fermano al weekend: dal 25 al 31 maggio sono previste aperture speciali e percorsi didattici dedicati agli studenti delle scuole, per tramandare alle nuove generazioni un pezzo fondamentale della storia industriale italiana.

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