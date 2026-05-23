Lutto ad Alessandria: addio a Luciano Vandone, economista e storico assessore al Bilancio

ALESSANDRIA – La città di Alessandria piange la scomparsa di Luciano Vandone, figura di primissimo piano nel panorama politico, accademico ed economico del territorio. Spentosi all’età di 88 anni, lascia in eredità una lunga e prestigiosa carriera di dedizione allo studio universitario e con riconoscibilissimo pragmatismo dell’amministrazione pubblica.

Una vita tra l’università e i grandi gruppi industriali

Profondo conoscitore delle dinamiche finanziarie, Vandone ha ricoperto il ruolo di professore ordinario di Economia Internazionale presso l’Università di Genova. Le sue competenze, fortunatamente, sono sconfinate dalle aule accademiche portandolo a ricoprire ruoli di spicco..

Negli anni, infatti, ha messo il suo bagaglio tecnico al servizio di grandi realtà del Paese, lavorando come consulente aziendale per colossi industriali del calibro di Ansaldo e Italimpianti. Ha inoltre ricoperto l’incarico di consigliere economico dell’Intersind e, a livello territoriale, è stato vicepresidente della Cassa di Risparmio di Alessandria.

Il lungo impegno a Palazzo Rosso

Il suo percorso politico e civico affonda le radici nel 1964, anno in cui venne eletto consigliere comunale nelle fila della DC, assumendo successivamente la carica di assessore alle Finanze. Dopo una parentesi come consigliere provinciale tra il 1980 e il 1985, Vandone è tornato a ricoprire un ruolo chiave a Palazzo Rosso dal 2007 al 2012, quando gli fu affidata la delega al Bilancio nella giunta di centrodestra guidata dal sindaco Piercarlo Fabbio.

Ed è proprio l’ex primo cittadino Piercarlo Fabbio a tratteggiarne oggi un ricordo denso di stima: “Stiamo parlando di una delle personalità più importanti dell’economia cittadina e non solo. È stato un economista prestato alla vita politica. Parlando con rispetto, la differenza tra Luciano e gli altri assessori è che lui era un economista e non un contabile'”.

Una passione travolgente per i motori, la sua, condivisa e vissuta intensamente attraverso i successi del figlio Fabiano (noto per i suoi trascorsi come pilota di Formula 3) che oggi, insieme alla sorella Federica, ne piange la scomparsa.

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