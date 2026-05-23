Persona investita da un treno a Baldichieri, paralizzata la linea Torino-Genova

BALDICHIERI – Traffico ferroviario in tilt in Piemonte. Dalle ore 15:00 di oggi pomeriggio, sabato 23 maggio, la circolazione sulla linea Torino-Genova è completamente sospesa nel tratto compreso tra le stazioni di Villafranca-Cantarana e Asti.

L’incidente e i rilievi

Il blocco totale della linea è stato disposto a seguito di un drammatico incidente: l’investimento di una persona da parte di un treno in transito in prossimità della stazione di Baldichieri d’Asti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e le autorità competenti (Polizia Ferroviaria e Autorità Giudiziaria) per i necessari accertamenti. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare la persona coinvolta e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, chiarendo se si sia trattato di un fatale incidente o di un gesto volontario.

Disagi per i pendolari

Come confermato dall’ultimo aggiornamento delle ore 16:30, la circolazione permane sospesa per consentire i rilievi di rito. Trenitalia e RFI stanno procedendo alla riprogrammazione dell’offerta commerciale: si segnalano di conseguenza cancellazioni, limitazioni di percorso e pesanti ritardi per i convogli in viaggio lungo l’intera tratta.

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