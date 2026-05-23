BOBBIO PELLICE – Un uomo ha perso la vita mentre si trovava lungo la strada che conduce alla nota Conca del Prà, nei boschi della Val Pellice.

Cosa è successo?

Secondo le prime frammentarie informazioni, la vittima (di cui al momento non sono ancora state rese note le generalità) sarebbe stata stroncata da un malore improvviso. L’allarme, scattato in modo tempestivo, ha attivato la macchina dei soccorsi in un’area di montagna non di così facile accesso. Sul posto è intervenuta l’equipe medica del 118 a bordo dell’elisoccorso e i sanitari si sono calati nella zona boschiva tentando disperatamente le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo vano.

Le autorità competenti sono ora al lavoro per l’identificazione formale della salma e per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

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