Dal monopattino lanciava droga e schede Sim dentro il carcere: arrestato a Torino

TORINO – Nel primo pomeriggio di ieri, 23 maggio, un uomo è stato arrestato in flagranza davanti al carcere Lorusso e Cutugno dagli agenti della Polizia Penitenziaria proprio all’esterno dell’istituto, subito dopo aver effettuato un “lancio” sospetto oltre il muro di cinta.

Il blitz in monopattino e l’arresto

L’episodio ha avuto luogo intorno alle 13:30 e, secondo la ricostruzione fornita dal Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria), il presunto responsabile si è avvicinato al perimetro del carcere a bordo di un monopattino. Sfruttando l’agilità e la silenziosità del mezzo, l’uomo ha scagliato oltre la recinzione sostanze stupefacenti e diverse schede Sim, destinate con tutta probabilità ad alimentare i traffici illeciti e le comunicazioni non autorizzate dei detenuti.

Il gesto non è sfuggito al controllo degli agenti in servizio che sono intervenuti bloccando l’uomo sul posto e con esso il materiale lanciato all’interno della struttura. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti per individuare i destinatari del “pacco” e verificare eventuali complicità interne.

Il plauso del sindacato

L’operazione ha suscitato il plauso immediato dei vertici sindacali. Donato Capece e Vicente Santilli, rispettivamente segretario nazionale e regionale del Sappe, hanno elogiato senza riserve l’acume investigativo e la prontezza operativa dimostrata dal personale in servizio.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese