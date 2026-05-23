BiellaCronaca
Muzzano, 71enne subamputato gravemente dal suo tagliaerba
Sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre l’uomo dal macchinario
MUZZANO – Nel tardo pomeriggio di ieri, 21 maggio 2026, un uomo di 71 anni si sarebbe infortunato a causa del male utilizzo di un trattore tagliaerba in un prato nei dintorni del comune biellese.
Le ferite consisterebbero nel taglio profondo e conseguente subamputazione della mano, oltre a gravi lesioni al torace e all’addome. Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco di Biella che hanno estratto il malcapitato, affidandolo alle alle cure dei sanitari. L’uomo è stato poi elistrasportato al CTO di Torino.
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