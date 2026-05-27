Quali sono i 10 posti in Piemonte dove vedere i più spettacolari campi di lavanda

TORINO – Se vuoi vedere distese viola spettacolari senza andare in Provenza, il Piemonte offre alcuni angoli davvero sorprendenti, soprattutto tra Langhe, Monferrato e Alessandrino. Il periodo migliore per vedere i campi di lavanda è generalmente tra metà giugno e metà luglio, anche se molto dipende dal clima stagionale.

Vediamo quali sono i 10 posti migliori in Piemonte dove vedere campi di lavanda.

Sale San Giovanni (Cuneo)

Il luogo simbolo della lavanda piemontese, spesso chiamato la “Piccola Provenza”. Colline ricoperte di lavanda, camomilla, salvia e altre officinali creano panorami incredibili. Da non perdere il percorso panoramico dedicato alla fioritura.

Valmadonna (Alessandria)

Le colline vicino ad Alessandria stanno diventando una meta sempre più amata per la lavanda grazie alle coltivazioni artigianali immerse nei vigneti del Monferrato.

Quargnento (Alessandria)

Zona perfetta per chi cerca campi ordinati e atmosfere rilassanti, ideali anche per fotografie al tramonto.

Paroldo (Cuneo)

Piccolo borgo dell’Alta Langa con splendide vedute e campi profumati immersi nella natura.

Castelletto d’Erro (Alessandria)

Uno dei luoghi storici della lavanda piemontese, tra colline selvagge e paesaggi molto fotogenici.

Cortiglione (Asti)

Tra le colline astigiane si trovano piccoli lavandeti molto suggestivi, spesso abbinati a degustazioni e agriturismi.

Cossombrato (Asti)

Meta meno conosciuta ma perfetta per chi vuole evitare la folla e godersi la fioritura con tranquillità.

Demonte e Valle Stura (Cuneo)

Qui la lavanda cresce in un contesto alpino spettacolare. Celebre l’antica distilleria Rocchia, legata alla produzione di essenze.

Albera Ligure (Alessandria)

Una zona ancora poco turistica dove i campi si inseriscono in un paesaggio appenninico molto suggestivo.

San Paolo Solbrito (Asti)

Piccolo campo molto curato nel cuore dell’Astigiano, ideale per una sosta fotografica o una gita breve.

Quando andare

La fioritura cambia ogni anno, ma il momento migliore è di solito:

metà giugno → prime fioriture

fine giugno / inizio luglio → massimo splendore

metà luglio → colori ancora intensi in molte zone

Consiglio pratico

Per fotografie perfette:

vai all’alba o al tramonto

evita i weekend più affollati a Sale San Giovanni

porta scarpe comode: molti campi sono su sentieri collinari

non entrare nei filari senza permesso: spesso sono coltivazioni private

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