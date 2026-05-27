GTT e sindacati firmano l’accordo sul Premio di Risultato 2026: focus su produttività, welfare e grandi eventi

TORINO – GTT e le Organizzazioni Sindacali hanno siglato l’accordo sul Premio di Risultato 2026. L’intesa arriva al termine di una trattativa complessa, sbloccata dalla ferma volontà dell’Azienda di mantenere aperto il dialogo nonostante le criticità economiche che stanno colpendo il settore del trasporto pubblico locale, a partire dall’impennata dei costi energetici.

I dettagli dell’accordo: cifre e obiettivi

Il Premio di Risultato 2026 è strutturato su obiettivi misurabili di produttività, redditività ed equilibrio economico-finanziario. Al raggiungimento dei target previsti, i lavoratori riceveranno un premio di 1.750 euro, una cifra in linea con la media nazionale del settore.

I pilastri dell’intesa si articolano su tre punti chiave:

Produttività e presenza: L’indicatore di produttività è strettamente collegato alla presenza effettiva in servizio. Un incremento medio di appena un giorno e mezzo di presenza all’anno garantirà una maggiore continuità operativa. Ciò si tradurrà in una riduzione dei tempi di intervento e in una manutenzione più rapida di mezzi e infrastrutture, migliorando l’affidabilità della rete cittadina.

Redditività aziendale: I parametri sono ancorati ai ricavi della vendita dei titoli di viaggio e all’andamento dell’EBITDA.

Welfare contrattuale: Sul fronte del benessere aziendale, l’accordo prevede una quota pro capite pari a 200 euro annui in strumenti di welfare.

Bonus Grandi Eventi e centralità del personale

Una delle novità più significative riguarda il riconoscimento economico specifico per le figure professionali direttamente coinvolte nella gestione della mobilità torinese. Il bonus scatterà in occasione dei tre maggiori eventi ospitati dalla città di Torino:

Il Salone Internazionale del Libro

Terra Madre Salone del Gusto

Le Nitto ATP Finals

“Non esiste sostenibilità aziendale senza la condivisione dei risultati. Questa intesa consolida una cultura delle performance flessibile e matura, l’unica dinamica in grado di garantire alla città gli standard di mobilità che merita e, al contempo, di tutelare e valorizzare le competenze interne che guidano il servizio ogni giorno.” — Albino Talarico, Responsabile Risorse Umane GTT

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