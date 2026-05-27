Il Mufant di Torino compie 10 anni e festeggia con un Rooftop Party aperto a tutti

TORINO – Sabato 6 giugno il MUFANT – Museo del Fantastico e della Fantascienza celebra i suoi primi dieci anni di attività con una grande festa pubblica sul nuovo Rooftop del museo, spazio panoramico recentemente restituito alla città grazie al progetto “Rooftop MUFANT”, realizzato nell’ambito del bando Youtoo della Città di Torino.

Per l’occasione il museo aprirà gratuitamente le proprie porte a tutti i partecipanti, trasformando il compleanno in una giornata dedicata alla fantascienza, all’immaginario fantastico, alla rigenerazione urbana e ai nuovi percorsi culturali che il MUFANT sta sviluppando tra mostre, arte contemporanea, installazioni verdi, antropologia urbana e musica.

La storia del Museo del Fantastico

L’evento sarà anche un momento simbolico per ripercorrere la storia del museo fondato e diretto da Silvia Casolari e Davide Monopoli, che in dieci anni hanno trasformato un progetto nato dalla passione per la fantascienza in uno spazio culturale unico nel panorama italiano. Attraverso attività di ricerca, curatela e valorizzazione artistica, il museo ha progressivamente riqualificato gli ambienti che oggi ospitano esposizioni, collezioni e nuovi spazi condivisi con la cittadinanza.

Tra le novità più importanti c’è proprio il Rooftop, nato grazie al sostegno della Città di Torino nell’ambito del progetto Youtoo. Lo spazio è stato pensato come luogo aperto e accessibile per eventi, incontri culturali e percorsi “fantabotanici”, con l’obiettivo di favorire partecipazione, socialità e collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio.

I nuovi progetti

Durante la giornata saranno inoltre presentati in anteprima alcuni dei grandi progetti della prossima stagione del museo, a partire dalla mostra “STAR TREK 60”, dedicata ai sessant’anni della celebre saga fantascientifica, che aprirà ufficialmente il 12 settembre. Il progetto espositivo nasce dalla collezione di Stefanie Groener, tra le prime collaboratrici del MUFANT e fondatrice del gruppo Facebook “Star Trek Torino”.

Alla festa prenderanno parte anche Carlotta Salerno, assessora alle Periferie, Politiche educative e giovanili della Città di Torino e promotrice del progetto di riqualificazione, Giampiero Leo, Antonio Cuzzilla e l’architetto Hartmut Grabowski.

Il programma della giornata

Il programma prenderà il via alle 15.30 con l’anteprima della mostra “STAR TREK 60”, accompagnata da un approfondimento dedicato alla botanica aliena della saga. Alle 16.30 sono previsti i saluti istituzionali, mentre alle 17 Davide Monopoli guiderà il pubblico alla scoperta del nuovo “Bosco Orizzontale”, percorso sospeso tra botanica, fantascienza e immaginario fantastico, sviluppato insieme al garden designer Fabio Giani e a Simone Savio.

Nel corso della visita sarà presente anche l’artista Raffaella Brusaglino, che installerà sul Rooftop la sua “Piccola Pioniera”, nuova tappa del progetto artistico personale.

Dopo il coffee break musicale con il Dj set di Booga Luke, alle 17.45 spazio alla “Guida Galattica per Esploratori Urbani”, passeggiata narrativa curata dall’antropologo Francesco Vietti. Per l’occasione il Rooftop del museo si trasformerà in un osservatorio urbano sospeso tra realtà e immaginario fantascientifico, con racconti e letture dedicate alle trasformazioni del territorio.

Alle 18.15 arriverà il momento centrale della festa con il racconto dei primi dieci anni del MUFANT da parte di Silvia Casolari e Davide Monopoli, insieme a Davide Chiarle e Paolo Bertetti.

Durante l’incontro Marzia Mastroianni ricorderà Fabio Mastroianni e la sua importante collezione di Transformers, oggi parte integrante dell’esposizione permanente del museo. Seguirà la presentazione di “Pneuma K”, opera audiovisiva realizzata da Teodora Maraschiello e Mariano Equizzi, costruita a partire dalle registrazioni dei battiti cardiaci dei visitatori del museo e pensata come riflessione poetica tra corpo umano e segnali provenienti dal cosmo.

La giornata si concluderà alle 18.45 con aperitivo e musica sul Rooftop accompagnati dal Dj set di Booga Luke, in una festa che vuole celebrare non solo i dieci anni del museo, ma anche il suo ruolo sempre più centrale nella vita culturale e sociale del quartiere e della città di Torino.

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