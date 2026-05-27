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CronacaTorino

Sulla tangenziale di Torino una auto ha preso fuoco mentre era in marcia: disagi al traffico

Tutte le persone a bordo sono riuscite a mettersi in salvo per tempo

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14 secondi fa

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TORINO – Sono per fortuna salvi tutti gli occupanti presenti nell’automobile che, nel primo pomeriggio di oggi, ha preso fuoco mentre era in marcia.

Per approfondire:

Auto in fiamme, disagi al traffico

Secondo le prime informazioni, è successo tutto sulla tangenziale nord di Torino. Qui, in direzione sud, nel tratto compreso tra gli svincoli di Venaria Reale e corso Regina Margherita una automobile è stata avvolta dalle fiamme mente era in marcia. Tutte le persone a bordo sono riuscite a mettersi in salvo per tempo, abbandonando il veicolo prima che fosse completamente avvolto e distrutto dal rogo.

Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area; presente anche la polizia stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari di Itp. Si registrano disagi al traffico veicolare per la chiusura della carreggiata.

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