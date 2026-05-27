Sulla tangenziale di Torino una auto ha preso fuoco mentre era in marcia: disagi al traffico

TORINO – Sono per fortuna salvi tutti gli occupanti presenti nell’automobile che, nel primo pomeriggio di oggi, ha preso fuoco mentre era in marcia.

Auto in fiamme, disagi al traffico

Secondo le prime informazioni, è successo tutto sulla tangenziale nord di Torino. Qui, in direzione sud, nel tratto compreso tra gli svincoli di Venaria Reale e corso Regina Margherita una automobile è stata avvolta dalle fiamme mente era in marcia. Tutte le persone a bordo sono riuscite a mettersi in salvo per tempo, abbandonando il veicolo prima che fosse completamente avvolto e distrutto dal rogo.

Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area; presente anche la polizia stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari di Itp. Si registrano disagi al traffico veicolare per la chiusura della carreggiata.

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