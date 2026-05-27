Tortona, la chiama per un contratto poi cerca di violentarla in casa

TORTONA – Doveva essere una normale giornata di lavoro, una trasferta come tante per chiudere un contratto commerciale. Si è trasformata invece in un incubo tra le mura di un appartamento. I Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno denunciato a piede libero un giovane di 23 anni, incensurato, con la grave accusa di violenza sessuale.

La trappola e l’aggressione

I fatti risalgono alla scorsa settimana. Tutto è iniziato con una banale telefonata di lavoro: il 23enne aveva contattato la promoter assicurandole che era pronto a firmare il contratto. Convinta di dover concludere una normale trattativa, la ragazza ha raggiunto l’abitazione indicata dal giovane, ignara di ciò che sarebbe accaduto di lì a poco.

Una volta entrata nell’appartamento, la situazione è precipitata. L’uomo ha chiuso la porta a chiave alle spalle della ragazza e, nel giro di pochi istanti, ha iniziato a denudarsi, mostrandole lo schermo dello smartphone con un video pornografico. Subito dopo è passato alle vie di fatto, bloccando la giovane e iniziando a palpeggiarla.

La reazione della vittima e la fuga

Isolata in una casa sconosciuta, la ragazza è riuscita a mantenere la lucidità. Trovando una forza straordinaria, si è svincolata dalla morsa dell’aggressore e ha afferrato il proprio cellulare per comporre il numero di emergenza e dare l’allarme.

Sentendo le sirene dei Carabinieri che si avvicinavano, il 23enne ha capito di non avere più tempo e ha desistito dal suo intento. La ragazza ha così guadagnato la via d’uscita, fuggendo in strada dove ha incrociato la pattuglia dei militari, giunta sul posto.

L’accoglienza in caserma e la denuncia

Una volta messa in sicurezza, la giovane è stata accompagnata in caserma. Per l’ascolto della vittima è stata attivata la “Stanza tutta per sé”, un ambiente protetto e protettivo presente nella Compagnia di Tortona, allestito appositamente per accogliere le vittime di violenza e consentire loro di testimoniare in un contesto protetto.

Per il 23enne, fino a quel momento incensurato, è scattata l’immediata denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere del reato di violenza sessuale.

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