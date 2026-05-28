Corpo senza vita trovato nella Dora Riparia a Torino, indagini in corso

TORINO – Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato questa mattina, intorno alle 10.30, nelle acque della Dora Riparia, all’altezza del ponte di via Rossini.

La segnalazione è arrivata da alcuni passanti che, nei pressi di via Bologna, hanno notato il cadavere in acqua. L’allarme ha immediatamente attivato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno seguito il corpo trascinato dalla corrente lungo il corso del fiume, risalendo il percorso fino a Lungo Dora Firenze, dove è stato possibile organizzare le operazioni di recupero. Successivamente sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno riportato il corpo a riva, insieme ai sanitari del 118. Per l’uomo, tuttavia, non c’era ormai più nulla da fare.

Identità ancora sconosciuta

Al momento la vittima non è stata identificata. Le autorità stanno lavorando per risalire alla sua identità e per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, oltre a stabilire da quanto tempo il corpo si trovasse in acqua.

Sul posto è atteso l’intervento del medico legale, che potrà fornire ulteriori elementi utili alle indagini. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo: nessuna ipotesi viene esclusa, anche se tra le piste al vaglio viene considerata quella del gesto volontario.

Le indagini proseguono per chiarire le circostanze della morte e dare un nome alla vittima.

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