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Marta Bassino ha subito un intervento programmato per la rimozione di ferri e viti applicati dopo il grave infortunio

Prosegue il programma di riabilitazione per essere al top per la prossima stagione

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4 minuti fa

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CUNEOMarta Bassino è tornata alla casa di cura la Madonnina di Milano per un nuovo intervento programmato alla gamba, per la rimozione di ferri e viti applicati dopo il grave infortunio subito nella scorsa annata sportiva.

L’operazione è perfettamente riuscita ed è un ulteriore passo nel percorso di recupero dell’atleta cuneese, che continua a lavorare con determinazione per tornare al più presto alle gare.

Marta Bassino racconta via social:

Piccolo pit stop per rimuovere un po’ di ‘roba’ non mia!! Grazie ai medici e a chi si è preso cura di me.

Nei prossimi giorni Marta proseguirà il programma di riabilitazione e monitoraggio per ottenere la migliore condizione possibile in vista della prossima stagione.

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