CuneoSport
Marta Bassino ha subito un intervento programmato per la rimozione di ferri e viti applicati dopo il grave infortunio
Prosegue il programma di riabilitazione per essere al top per la prossima stagione
CUNEO – Marta Bassino è tornata alla casa di cura la Madonnina di Milano per un nuovo intervento programmato alla gamba, per la rimozione di ferri e viti applicati dopo il grave infortunio subito nella scorsa annata sportiva.
L’operazione è perfettamente riuscita ed è un ulteriore passo nel percorso di recupero dell’atleta cuneese, che continua a lavorare con determinazione per tornare al più presto alle gare.
Marta Bassino racconta via social:
Piccolo pit stop per rimuovere un po’ di ‘roba’ non mia!! Grazie ai medici e a chi si è preso cura di me.
Nei prossimi giorni Marta proseguirà il programma di riabilitazione e monitoraggio per ottenere la migliore condizione possibile in vista della prossima stagione.
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