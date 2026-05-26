Muore sotto un treno a Settimo Torinese: recuperato il corpo. Circolazione ferroviaria ripresa dopo 3 ore

SETTIMO TORINESE – Tragedia nella mattinata di oggi, martedì 26 maggio, nella zona della stazione ferroviaria di Settimo Torinese, dove una persona è morta dopo essere stata investita da un treno passeggeri vuoto in trasferimento. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un ragazzo, ma l’identità non è stata ancora confermata ufficialmente.

La dinamica dell’accaduto resta al vaglio degli investigatori. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer, affiancati dai carabinieri della tenenza cittadina, per effettuare i rilievi e ricostruire quanto successo.

I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I vigili del fuoco del distaccamento Torino Stura hanno invece provveduto al recupero della salma da sotto il convoglio.

L’episodio ha causato rallentamenti e sospensioni temporanee sulla circolazione ferroviaria, in particolare sulle linee Torino-Milano, Torino-Ivrea e sulle linee Sfm1 e Sfm2. Presenti sul posto anche tecnici di Rfi e personale di Fs Security per la gestione dell’emergenza.

AGGIORNAMENTO

Attorno alle 12.10 è ripresa regolarmente la circolazione sulla tratta ferroviaria Torino Stura-Chivasso, dopo la sospensione scattata alle 9. Lo stop ha coinvolto le linee Torino-Milano, Torino-Ivrea, Sfm1 e Sfm2, interessando una trentina i collegamenti del mattino, che sono stati cancellati sull’intera tratta o limitati nel percorso. Sull’incidente sono in corso le indagini della Polizia ferroviaria: ancora non si sa se si sia trattato di un gesto volontario.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

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