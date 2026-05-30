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Dall’intesa tra Regione e Fondazione CRT i finanziamenti per 356 realtà culturali
La Fondazione coprirà per metà le spese per lo scorrimento delle graduatorie dei bandi triennali della cultura: saranno finanziati tutti gli idonei
PIEMONTE – L’impegno congiunto tra la Regione Piemonte e Fondazione CRT permetterà di finanziare tutti i progetti idonei nelle graduatorie dei bandi triennali della cultura, nel 2026 e nel 2027. Dei 3,6 milioni di euro necessari allo scorrimento delle graduatorie per le due annualità, la metà sarà infatti messa a disposizione dalla Fondazione CRT. Saranno così 356 le realtà culturali finanziate su tutto il territorio, 70 in più rispetto al triennio precedente.
Per i bandi del triennio 2025–2027, pur essendo la dotazione finanziaria superiore a quella del triennio 2022/2024 – 8,3 milioni rispetto agli 8 all’avvio del triennio precedente – non è stato possibile finanziare subito l’intera graduatoria, sia perché sono aumentati i soggetti che hanno presentato domanda risultando finanziabili, sia perché è cresciuto il valore del singolo contributo erogato. A fronte di questa situazione, la Regione, in accordo con il Consiglio regionale, si era impegnata a individuare risorse ulteriori, per garantire la piena copertura di tutti i soggetti ammissibili sul biennio 2026/2027.
«Ringraziamo la Fondazione CRT per il supporto sinergico e prezioso, frutto di una collaborazione consolidata nel tempo. Oggi manteniamo un impegno assunto di fronte al Consiglio regionale e alle realtà culturali del nostro Piemonte portando a oltre 10 milioni di euro lo stanziamento previsto per i bandi triennali della cultura, 2 milioni in più rispetto al triennio precedente» – dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Cultura Marina Chiarelli.
«L’incremento delle risorse messo in campo rappresenta un segnale concreto di attenzione e responsabilità verso il sistema culturale e sociale del nostro territorio. In particolare, l’aumento dei fondi destinati agli enti culturali consentirà di offrire nuove opportunità a progettualità di qualità che meritano di essere valorizzate e garantire un’offerta culturale vivace, diffusa e variegata» – dichiara la presidente della Fondazione CRT Anna Maria Poggi.
Per quanto riguarda il cronoprogramma amministrativo, l’obiettivo condiviso con il Tavolo della cultura è di arrivare alla conclusione del percorso di assegnazione dei contributi entro il mese di luglio per i soggetti già finanziati ed entro ottobre per quelli che potranno beneficiare dello scorrimento delle graduatorie.
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