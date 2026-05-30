Maxi operazione antidroga e contro porto abusivo di armi in tutta Italia: a Torino 111 arresti

TORINO – Più di 297 mila persone identificate. Il numero dà già indicazione della portata dell’operazione eseguita sul territorio nazionale dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo della Polizia, per contrastare spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.

Arrestate 1335 persone e denunciate a piede libero altre 2358. Sono stati sequestrati complessivamente circa 450 kg di sostanze stupefacenti, tra cocaina, cannabinoidi ed eroina, oltre a 111 armi da fuoco – tra cui un fucile d’assalto e diverse armi da guerra – e 250 armi bianche.

I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.

La maxi operazione ha riguardato anche il territorio torinese, nel quale sono state arrestate 111 persone e denunciate 281 in stato di libertà. Sequestrati a Torino 13,5 kg di sostanza stupefacente e 11 armi da taglio e un’arma da guerra.

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