Parte il Giro d’Italia femminile 2026. Il finale in Piemonte il 6 e 7 giugno. Fra le favorite Elisa Longo Borghini

Sabato 30 maggio parte da Cesenatico ll Giro d’Italia Women 2026 che si annuncia come un’edizione molto attesa e combattuta, con tutte le migliori cicliste del mondo, capace di unire spettacolo sportivo, territorio e valorizzazione del ciclismo femminile.

La corsa si concluderà domenica 7 giugno a Saluzzo, dopo nove tappe e oltre 1.150 chilometri tra Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino, Lombardia e Piemonte.

Un Giro più lungo e più selettivo

Rispetto alle ultime edizioni, il tracciato 2026 appare più articolato e impegnativo, con una cronoscalata e due arrivi in salita che promettono di incidere in modo decisivo sulla classifica generale. Il percorso totale misura 1.153,7 chilometri e prevede circa 12.500 metri di dislivello, un dato che conferma la durezza complessiva della corsa.

L’inizio sarà favorevole alle velociste e alle squadre capaci di gestire bene le frazioni di pianura. Le prime tre giornate, da Cesenatico a Ravenna, poi verso Caorle e Buja, offriranno già qualche insidia, ma il primo mento della verità arriverà con la cronoscalata da Belluno a Nevegal, una prova di 12,7 chilometri che potrà cambiare gli equilibri della generale.

Dopo il blocco alpino con Longarone-Santo Stefano di Cadore, il Giro si sposterà verso il Piemonte e la Lombardia fino alla grande montagna del finale: la tappa da Rivoli a Sestriere, con il passaggio sul Colle delle Finestre, che è destinata a essere uno dei momenti più spettacolari dell’intera corsa.

Il giorno dopo il gran finale a Saluzzo.

Il finale in Piemonte porterà la corsa a Rivoli, verso la Valle di Susa, il Colle delle Finestre, Sestriere e Saluzzo daranno alla corsa un’ultima settimana di grande intensità, con scenari montani tra i più iconici d’Italia. La conclusione a Saluzzo deriva dalla volontà degli organizzatori di costruire un finale spettacolare, capace di tenere aperta la corsa fino all’ultimo chilometro.

Fra le favorite Elisa Longo Borghini, vincitrice delle ultime due edizioni, che rientra dopo una partenza di stagione caratterizzata da diversi problemi di salute.

Le nove tappe del Giro S’Italia women 2026:

• Cesenatico-Ravenna, 139 km.

• Roncade H-Farm-Caorle, 146 km.

• Bibione-Buja, 154 km.

• Belluno-Nevegal, 12,7 km a cronometro in salita.

• Longarone-Santo Stefano di Cadore, 138 km.

• Ala-Brescello, 155 km.

• Sorbolo Mezzani-Salice Terme, 165 km.

• Rivoli-Sestriere, 101 km.

• Saluzzo-Saluzzo, 143 km.

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