Cycling Around Torino: il nuovo itinerario cicloturistico di 460 km tra Canavese, Pinerolese e Colline del Po

TORINO – Un viaggio lento e autentico alla scoperta del territorio torinese. È questa l’essenza di Cycling Around Torino (CAT), il nuovo itinerario cicloturistico che collega il Canavese, il Pinerolese e le Colline del Po attraverso un percorso ad anello di oltre 460 chilometri.

Pensato per gli amanti della bicicletta e del turismo sostenibile, Cycling Around Torino rappresenta un’opportunità unica per esplorare alcuni dei paesaggi più affascinanti del Piemonte, attraversando borghi storici, aree naturalistiche, siti patrimonio UNESCO e territori ricchi di tradizioni enogastronomiche.

Un percorso di 460 chilometri da vivere a tappe

Cycling Around Torino si sviluppa lungo un anello di oltre 460 chilometri con un dislivello complessivo di circa 2.700 metri. L’itinerario è stato progettato per essere affrontato in più giornate, consentendo ai cicloturisti di godere con calma delle bellezze paesaggistiche e culturali che caratterizzano il territorio.

Le distanze e i dislivelli risultano accessibili a un ampio pubblico, rendendo il percorso adatto sia a cicloturisti esperti sia a chi desidera avvicinarsi al turismo in bicicletta. È comunque consigliata una minima preparazione fisica per affrontare alcuni tratti collinari che, oltre a richiedere un piccolo sforzo, regalano panorami di straordinaria bellezza.

Il tracciato alterna strade asfaltate e percorsi sterrati, sviluppandosi prevalentemente in pianura ma includendo anche alcuni saliscendi che arricchiscono l’esperienza di viaggio.

Tra laghi, colline, vigneti e borghi storici

Pedalando lungo Cycling Around Torino si attraversano ambienti molto diversi tra loro. Il percorso conduce tra colline ricoperte di vigneti, boschi, aree fluviali, laghi di origine glaciale e piccoli centri storici che conservano intatto il fascino della tradizione piemontese.

L’itinerario invita a rallentare, osservare e immergersi nelle identità locali, scoprendo produzioni agricole, specialità gastronomiche e testimonianze storiche spesso lontane dai circuiti turistici più frequentati.

Il Canavese e l’Anfiteatro Morenico di Ivrea

La parte settentrionale del percorso accompagna i cicloturisti alla scoperta del Canavese e dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, uno dei paesaggi geologici più suggestivi del Piemonte.

Qui il territorio è caratterizzato da dolci rilievi modellati dai ghiacciai, laghi cristallini e borghi ricchi di storia. Tra le tappe più affascinanti spiccano il Lago di Viverone, la Serra d’Ivrea e la Valchiusella, valle alpina ancora poco conosciuta e apprezzata per la sua natura incontaminata.

Lungo il tragitto si incontrano inoltre antiche pievi romaniche, castelli e piccoli centri che raccontano secoli di storia e tradizioni.

Dal Pinerolese alle Colline del Po

A sud di Torino il paesaggio cambia volto. Il percorso attraversa ampie pianure agricole, segue il corso dei fiumi e raggiunge città e borghi di grande interesse storico e culturale.

Tra le località più significative figurano Pinerolo, Carmagnola, Carignano e Chieri, luoghi che custodiscono importanti testimonianze artistiche, architettoniche e religiose.

Le campagne coltivate si alternano a castelli, cascine storiche e percorsi naturalistici, offrendo una visione autentica del Piemonte rurale.

I luoghi da non perdere lungo Cycling Around Torino

Lungo l’intero anello cicloturistico sono numerosi i punti di interesse che meritano una sosta.

Tra questi spiccano il Castello di Masino e i paesaggi vitivinicoli del Canavese, il centro storico di Ivrea con il suo patrimonio medievale e l’importante eredità architettonica legata all’esperienza Olivetti, il Castello di Agliè e la tradizione ceramica di Castellamonte.

Grande rilievo assumono anche le Residenze Reali Sabaude, riconosciute Patrimonio Mondiale UNESCO, tra cui la Reggia di Venaria Reale, il Castello di Rivoli, la Palazzina di Caccia di Stupinigi e il Castello di Moncalieri.

Il percorso attraversa inoltre le aree agricole e naturalistiche di Vigone, Pancalieri, Carignano e Carmagnola, territori che conservano un forte legame con la tradizione rurale piemontese.

Da non perdere anche Chieri e le sue colline, caratterizzate da castelli, vigneti e piccoli borghi che raccontano la storia del territorio.

Superga e il panorama sulla città di Torino

Uno dei momenti più suggestivi dell’intero itinerario è rappresentato dall’arrivo alla Basilica di Superga e dalla percorrenza della Strada Panoramica della Collina Torinese.

Da qui lo sguardo abbraccia Torino, la pianura e l’intero arco alpino, offrendo uno dei panorami più spettacolari del Piemonte. Una vista che rappresenta la conclusione ideale di un viaggio in bicicletta capace di unire sport, natura, cultura e sapori locali.

Un nuovo modo di scoprire il territorio torinese

Cycling Around Torino non è soltanto una pista ciclabile, ma un vero progetto di valorizzazione territoriale che mette in rete paesaggi, comunità, eccellenze enogastronomiche e patrimoni culturali.

Un grande anello pensato per chi desidera viaggiare lentamente, vivere esperienze autentiche e scoprire il territorio torinese da una prospettiva diversa, pedalata dopo pedalata.

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