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Giro d’Italia Women, Lorena Wiebes squalificata: Elisa Balsamo è in maglia rosa

Colpo di scena al Giro d’Italia Women
Marco Lovisolo

Pubblicato

1 giorno fa

il

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CUNEO – Colpo di scena nella prima tappa del Giro d’Italia Women. La ciclista olandese Lorena Wiebes (Team Sd Worx – Protime) ha vinto la Cesenatico-Ravenna (139 km), conquistando la prima maglia rosa di leader della classifica generale. Seconda la cuneese Elisa Balsamo (Lidl-Trek), terza Lara Gillespie (Uae Team ADQ).

Per approfondire:

La squalifica

In serata però il colpo di scena. La direzione di gara ha squalificato l’olandese per “uso di una bicicletta non conforme al regolamento – non conforme ai requisiti minimi di peso”. Così automaticamente tappa e maglia rosa sono finite sulle spalle di Elisa Balsamo.

Domani la seconda tappa, Roncade-Caorle. Solo 14ma la verbanese Elisa Longo Borghini.

Il 6 giugno il Giro arriverà in Piemonte, per chiudersi il giorno dopo a Saluzzo.

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