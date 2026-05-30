Giro d’Italia Women, Lorena Wiebes squalificata: Elisa Balsamo è in maglia rosa

CUNEO – Colpo di scena nella prima tappa del Giro d’Italia Women. La ciclista olandese Lorena Wiebes (Team Sd Worx – Protime) ha vinto la Cesenatico-Ravenna (139 km), conquistando la prima maglia rosa di leader della classifica generale. Seconda la cuneese Elisa Balsamo (Lidl-Trek), terza Lara Gillespie (Uae Team ADQ).

La squalifica

In serata però il colpo di scena. La direzione di gara ha squalificato l’olandese per “uso di una bicicletta non conforme al regolamento – non conforme ai requisiti minimi di peso”. Così automaticamente tappa e maglia rosa sono finite sulle spalle di Elisa Balsamo.

Domani la seconda tappa, Roncade-Caorle. Solo 14ma la verbanese Elisa Longo Borghini.

Il 6 giugno il Giro arriverà in Piemonte, per chiudersi il giorno dopo a Saluzzo.

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